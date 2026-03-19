Moisés Domínguez

Las falleras mayores de València cierran el balcón de la mascletà

Siguiendo una tradición creada hace veinte años a partir de una idea de Levante-EMV, las falleras mayores escenificaron, al acabar la "mascletà" del 19 de marzo, el cierre del balcón. Se trata del momento en el que, después de acoger uno de los momentos más especiales del reinado, se cierra definitivamente para las dos juntas. A partir de ahora, Carmen Prades, aún subirá para la "cremà" y después lo harán en los domingos festivos que tengan disparo, incluyendo el 9 d'Octubre, pero nunca será lo mismo. La liturgia del "senyor pirotècnic" a las dos de la tarde ya es, en su aeidión de 2026, historia, con todas las vivencias acumuladas en el recinto municipal más importante de la vida fallera.