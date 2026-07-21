Miguel Angel Montesinos

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Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria

Con un llenazo histórico, la mayor convocatoria jamás vista para una asamblea de presidentes, incluso muy superior a las de elección jurados de fallera mayor de València, los responsables de las comisiones de falla han decidido que la Ofrenda de Flores se quede como está. Realmente, sí que se ganó y ampliamente: 203 a favor y 123 en contra. Pero, tal como informó el presidente Santiago Ballester, "Según el Reglamento, en las asambleas extraordinarias, la adopción de acuerdos precisan dos tercios de los presidentes. Para haber sido aprobada hacían falta 218. Hay mayoría pero no la suficiente". Más información