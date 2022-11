El día más terrorífico del año ha pasado y por todo el mundo la gente se ha disfrazado para celebrarlo, incluidas las famosas y los famosos. Han sido muchos los disfraces más impresionantes, como con el que nos han sorprendido Pilar Rubio y su marido Sergio Ramos, con un look parecido al payaso Pennywise, de la película IT. Algo más disimuladas fueron Paz y Anna Padilla que, cada una a su estilo, nos recuerdan al yin y el yang. Emma García no se quiso perder este día, y para el programa de ayer se vistió con un look de Maria Antonieta muerta. Aprovechó el momento para hacerse una foto junto a su compañero y amigo Luis Rollán.