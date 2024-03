La periodista Pilar Eyre no se anda con chiquitas. La experta en casas reales cree que la casa Windsor se enfrenta a un futuro muy incierto. La monarquía británica no atraviesa por su mejor momento. Desde la muerte de la Reina Isabel, sus herederos no levantan cabeza. Apenas un año tras su entronización, Carlos III está recibiendo tratamiento tras ser diagnosticado de cáncer y la futura reina y mujer del heredero a la corona, Kate Middleton, se ha convertido en el centro de atención de toda la prensa por el oscurantismo reinante sobre su estado de salud y la enfermedad que la ha apartado desde hace meses de la vida pública.