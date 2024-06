A pocos días de someterse a las pruebas de paternidad, Bertín Osborne ha reconocido que es el padre del hijo de Gabriela Guillén. La expareja ha sellado la paz y, tras llegar a un acuerdo amistoso, han emitido un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y anunciar la decisión que ha tomado el artista respecto a su hijo. Además, en el comunicado Bertín admite quese ha equivocado y que no quiere seguir haciéndolo", y reconoce que su reacción no fue adecuada y remarca que es imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa para ninguno de los dos.