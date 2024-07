Carmen Lomana ha convertido el mercadillo solidario que lleva celebrando varios años en Madrid, y en el que vende algunas prendas exclusivas de grandes marcas de su vestidor a precios asequibles, en toda una tradición. Y ahora, ha querido llevarlo a la malagueña ciudad de Marbella. Durante la inauguración, la socialité se ha pronunciado de nuevo sobre su tenso encuentro con Bertín Osborne durante la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero'. Lo ha hecho en primer lugar para negar que el cantante abandonase la fiesta por su culpa, y en segundo para mandarle un demoledor mensaje tras negarse a saludarla. Su encontronazo con el cantante no es el único tema que ha dado que hablar en la fiesta del 'Turronero', porque también ha sido comentadísimo el tonteo de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk tras la ruptura del jinete y María José Suárez. A pesar de que mucha gente ha contado que no se separaron durante toda la jornada, y que hubo complicidad y gestos de cariño entre ambos, Lomana asegura que ella no vio absolutamente nada: