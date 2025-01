Disfrutando del momento más dulce de su vida desde que comenzó su relación con Risto Mejide el pasado mes de octubre, Grecia Castta se ha separado por unas horas del presentador para asistir al cumpleaños del chef Mario Sandoval. Radiante con un look 'Old Hollywood' con un ceñido y escotado vestido negro, y guantes largos en el mismo tono, la actriz se ha sincerado sobre el "equipazo" que forma con su novio, y no ha dudado en responder a la preguntas de si ya han hablado de boda o de tener hijos después de confesar enamorada que está convencida de que el ex de Laura Escanes es el hombre de su vida.