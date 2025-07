Un año después de su ruptura con María José Suárez, la historia se repite para Álvaro Muñoz Escassi. Hace diez días el concursante de 'Supervivientes' y Sheila Casas anunciaban a través de sus redes sociales que habían decidido poner punto y final a su relación después de 8 meses de amor. La modelo sevillana no ha tardado en sentarse en el plató de '¡De Viernes!' y sentenciar a su exnovio con unas demoledoras declaraciones. Allí ha asegurado que sabe cuales son los motivos para la ruptura, ya que ha asegurado que fueron los mismos motivos para romper su relacion. Suárez ha reconocido que, a pesar de no tener miedo a Escassi, "es verdad que no le quiero tener como enemigo. A las buenas es muy buenas, pero a las malas, no le quiero tener de enemigo". Además la modelo aseguraba que no fue capaz de poner limites en su relación con Escassi, y confesaba que habia sido con la relación con la que más había sufrido. Unas demoledoras palabras a las que Escassi ha reaccionado con indiferencia, asegurando que "no sé nada, no he visto nada, pero muchas gracias".