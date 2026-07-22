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Miguel Ríos reaparece un mes después de sufrir un traumatismo craneal en un accidente doméstico

Miguel Ríos vuelve a sonreír y a mirar al escenario. El cantante, de 81 años, ha reaparecido un mes después del accidente doméstico que le obligó a cancelar varios conciertos por un traumatismo craneal. "Fue una caída. Estaba subiendo las escaleras de casa y me caí de espaldas porque intentaba salvar la bandeja y no salvar la cabeza", ha asegurado. El artista explica que tuvo que acudir a Urgencias, donde le detectaron un hematoma subdural que, según ha contado, ya está remitiendo.