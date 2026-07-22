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Miguel Ríos reaparece un mes después de sufrir un traumatismo craneal en un accidente doméstico

Miguel Ríos reaparece un mes después de sufrir un traumatismo craneal en un accidente doméstico

Europa Press

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Miguel Ríos reaparece un mes después de sufrir un traumatismo craneal en un accidente doméstico

Europa Press

Madrid
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Miguel Ríos vuelve a sonreír y a mirar al escenario. El cantante, de 81 años, ha reaparecido un mes después del accidente doméstico que le obligó a cancelar varios conciertos por un traumatismo craneal. "Fue una caída. Estaba subiendo las escaleras de casa y me caí de espaldas porque intentaba salvar la bandeja y no salvar la cabeza", ha asegurado. El artista explica que tuvo que acudir a Urgencias, donde le detectaron un hematoma subdural que, según ha contado, ya está remitiendo.

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