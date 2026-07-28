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Miguel Bosé reaparece tras su mudanza a Andorra y revela sus planes para el verano

Tras varios meses alejado del foco mediático y después de haber fijado su residencia en Andorra, Miguel Bosé ha reaparecido en público con una imagen relajada y sonriente. El cantante, que recientemente ha retomado su actividad musical con una nueva gira tras años apartado de los escenarios por sus problemas de voz, afronta ahora un merecido descanso antes de continuar con sus próximos compromisos profesionales. (Fuente: Starlite/Europa Press)