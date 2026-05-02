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Izan Gómez Vilata, el adolescente que encuentra felicidad y equilibrio en el adiestramiento canino

A sus 14 años, Izan Gómez Vilata tiene las ideas sorprendentemente claras. Mientras muchos adolescentes navegan entre pantallas y rutinas escolares, él ha encontrado en los perros algo más que una afición: una forma de equilibrio, aprendizaje y conexión con la vida.