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Yátova restringe el acceso a la Cueva de las Palomas por actos vandálicos y masificación

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Yátova restringe el acceso a la Cueva de las Palomas por actos vandálicos y masificación

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El Ayuntamiento de Yátova ha anunciado la restricción del acceso al paraje natural de la Cueva de las Palomas a partir del 22 de junio, una medida con la que solo podrán acceder vecinos del municipio en el desarrollo de sus actividades habituales y las personas propietarias de terrenos o inmuebles en la zona. Más información

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