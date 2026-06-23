Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Yátova restringe el acceso a la Cueva de las Palomas por actos vandálicos y masificación
El Ayuntamiento de Yátova ha anunciado la restricción del acceso al paraje natural de la Cueva de las Palomas a partir del 22 de junio, una medida con la que solo podrán acceder vecinos del municipio en el desarrollo de sus actividades habituales y las personas propietarias de terrenos o inmuebles en la zona. Más información