Portugal, al igual que gran parte de Europa, ha estado viviendo una ola de calor en los últimos días. Sin embargo, este domingo un fenómeno meteorológico poco común llamó la atención de muchos bañistas en la costa norte y central del país: una “nube rodante” o roll cloud. Esta formación alargada y tubular, aunque es simplemente una nube, causó impresión por su gran tamaño y su aspecto espectacular.

El experto climático Mário Marques explicó que este fenómeno no es nuevo en Portugal, pero es más habitual en lugares como Australia, donde el aire frío de Tasmania se encuentra con altas temperaturas. Marques señaló que la formación de esta nube es rápida y fugaz, y aunque puede causar algo de miedo a quienes no la conocen, no es peligrosa: “Es una formación tubular que desaparece muy rápido y no es más que una nube”.

Durante la tarde del domingo, varios bañistas grabaron la nube acercándose desde el océano hacia la playa, causando asombro e incluso algo de pánico entre algunas personas poco familiarizadas con el fenómeno. Tiago Pinho, un aficionado a estos fenómenos en Figueira da Foz, se preparó para grabar, pero notó que otros a su alrededor se alarmaron. Al norte, Rui Fernandes también fue testigo de la nube y la reacción de pánico de algunos.

El servicio meteorológico portugués IPMA confirmó el fenómeno con imágenes satelitales y explicó que la nube comenzó a formarse por la tarde, acercándose desde el oeste entre Peniche y Póvoa do Varzim, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Marques detalló que la formación ocurre cuando el aire frío, más denso, reemplaza al aire caliente en la superficie, generando esta nube que parece “rodar” sobre el agua sin desplazarse, como una “pared de aire caliente”.