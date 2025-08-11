Un hombre de 58 años ha sido detenido en Montemiletto, provincia de Avellino, acusado de provocar un vasto incendio que el pasado sábado 9 de agosto devastó varias hectáreas de bosques y unas 130 plantas de un olivar privado en las áreas de Sant'Eusebio y Bosco. La investigación de los Carabinieri, que inició mientras los bomberos aún trabajaban en la extinción del fuego, se centró en un utilitario visto cerca de uno de los tres puntos de origen del incendio. Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia en el trayecto, se logró identificar la matrícula y al propietario del vehículo. Las imágenes mostraron al individuo prendiendo fuego a la maleza al borde de la carretera. El sospechoso fue localizado y arrestado en su domicilio pocas horas después, a la espera de la audiencia de convalidación.