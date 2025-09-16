Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos. Fallecieron tres personas. La acción fue llevada a cabo por el Comando Sur del Ejército norteamericano, 13 días después del primer ataque contra una lancha de supuestas característica similares. Entre ambos episodios, Venezuela denunció que el pasado viernes fue abordado de manera ilegal por marines un buque pesquero en sus aguas territoriales.