Sara Fernández

Polémica mundial: Trump lanza alerta sobre paracetamol… ¿es cierta?

Donald Trump ha comparecido este lunes en la Casa Blanca para anunciar lo que ha calificado de "uno de los hallazgos médicos más importantes en la historia del país" que, según él, explica el origen del autismo. El presidente de EEUU ha afirmado que el paracetamol (comercializado como Tylenol en Estados Unidos) "se asocia a un aumento del riesgo de autismo" y ha avanzado que las autoridades sanitarias del país, la FDA, recomendarán a las mujeres embarazadas limitar el uso de paracetamol durante la gestación. Asimismo, aconsejarán un fármaco llamado leucovorina como tratamiento "para mejorar los síntomas del autismo".