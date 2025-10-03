Lucía Feijoo Viera

Israel hace públicas imágenes del traslado a prisión de los supuestos activistas de la flotilla detenidos

El servicio penitenciario israelí ha hecho públicas unas imágenes que, supuestamente, muestran el proceso de detención y traslado a prisión de los activistas de la Flotilla de ayuda a Gaza interceptados en el mar. El vídeo muestra a personas no identificadas a las que se les coloca una pulsera y son conducidas a un camión por funcionarios de la prisión. Reuters no ha podido confirmar la fecha ni el lugar donde se grabó el video, ni si las personas filmadas eran activistas de la flotilla detenidos. 473 de los participantes de la flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktzi'ot, en el sur de Israel, según un comunicado del Servicio Penitenciario de Israel.