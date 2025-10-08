Sara Fernández

Israel asalta los barcos de una nueva flotilla a Gaza y detiene a seis españoles

La Armada israelí ha vuelto a atacar en aguas internacionales a un grupo de barcos de activistas que trataban de romper el bloqueo de Gaza. Al menos tres barcos de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) y Thousand Madleens to Gaza (TMTG) han sido interceptados: Gaza Sunbirds, Alaaa Al-Najajr, Anas Al-Sharif han sido las 04:34 a 120 millas náuticas (220 km) de Gaza. A las 7:45 el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience hansido asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza, todo según ha informado la organización en un comunicado.