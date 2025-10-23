Lucía Feijoo Viera

Estados Unidos ataca dos supuestas narcolanchas en el Pacífico en menos de 24 horas

El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, ha informado de que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico y eliminó a los tres tripulantes a los que calificó como narcotraficantes y comparó con los miembros del grupo terrorista Al Qaeda.