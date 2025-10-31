Sara Fernández

Grandes inundaciones en Nueva York tras horas de intensas lluvias

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas sobre la ciudad de Nueva York han dejado dos muertos y han provocado complicaciones en el tráfico y en los desplazamientos a pie por las calles de algunos de sus barrios. Las dos personas fallecidas se encontraban en sótanos que han quedado inundados. Los aeropuertos también registraron retrasos debido a la tormenta. Algunos lugares de la ciudad como Central Park o el aeropuerto de La Guardia registraron récord de precipitaciones. La Oficina de Emergencias de la ciudad instó a los residentes a evitar las calles inundadas y a mantenerse alejados de los árboles caídos y los cables eléctricos.