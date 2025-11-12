Lucía Feijoo Viera

Tenso momento en la Asamblea francesa tras un comentario machista de un diputado de extrema derecha: "¡Esto es inaceptable!"

La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, ordenó cortar el audio del micrófono del diputado de extrema derecha Gérault Verny después de que este emitiera un comentario machista durante la sesión de este miércoles del órgano legislativo. Verny, de la UDR, atacó a la diputada ecologista Sandrine Rousseau, por lo que Braun-Pivet pidió que se le cortara el audio del micrófono y advirtió que "no toleraría ningún ataque sexista" en el hemiciclo.