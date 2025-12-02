Maduro saca sus pasos prohibidos a relucir al bailar al ritmo de 'Peace, yes. War no'

Sara Fernández

Sara Fernández

PI STUDIO

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a tomarse la tarima al bailar una pieza de música electrónica elaborada con frases suyas extraídas de discursos en los que rechaza la guerra y llama a la paz, en un momento marcado por el aumento de la tensión política con Estados Unidos.

