Sara Fernández

Detenido el soldado y colono israelí que atropelló a un palestino mientras rezaba

Un reservista y colono israelí, arrestado ayer tras ser grabado atropellando a un palestino que rezaba junto a la carretera en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala, fue puesto este viernes bajo arresto domiciliario por cinco días. La Policía israelí le detuvo e interrogó el jueves, según un comunicado divulgado por la prensa local, y ya se encuentra en prisión domiciliaria, con la prohibición de acercarse a la aldea de Deir Jarir.