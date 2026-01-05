Lucía Feijoo Viera

Lluvia de peluches solidaria en Pensilvania durante el tradicional Teddy Bear Toss

La pista de hielo del Giant Center de Hershey, en el estado de Pensilvania, se convirtió este domingo en escenario de lo que el propio club ha definido como un "caos dulce y achuchable". Miles de aficionados lanzaron juguetes de peluche a la pista durante el tradicional evento solidario Teddy Bear Toss de los Hershey Bears, equipo de la Liga Americana de Hockey (AHL). Según el club, se recogieron un total de 81.796 peluches que serán destinados a organizaciones benéficas.