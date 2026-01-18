PI STUDIO

Portugal celebra las elecciones presidenciales más inciertas de su historia

Portugal elige presidente este domingo, 18 de enero, en las elecciones presidenciales más abiertas en décadas. Las encuestas pronostican un empate técnico entre los candidatos favoritos, por lo que no se descarta que haya una segunda vuelta si ninguno consigue el mínimo de votos necesario. Estos comicios decidirán quién es el sucesor del actual jefe del Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Más información