Lucía Feijoo Viera

Macron eleva el tono en Davos y acusa a Trump de querer "debilitar Europa"

n las últimas horas, Emmanuel Macron se vio envuelto en una nueva polémica con Donald Trump, después de que este filtrase unos mensajes privados suyos en los que le reprochaba su actuación con Groenlandia y le proponía una cumbre extraordinaria del G7. Una estrategia de coacción por parte del estadounidense, en medio de las amenazas de imponer nuevos aranceles a cuenta del contencioso con la isla ártica. Más información