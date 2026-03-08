Javier Vendrell Camacho

Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut

Al menos cuatro personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Más información