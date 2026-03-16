Sara Fernández

Irán asegura haber lanzado nuevos bombardeos contra Israel y bases de EE.UU

La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) dijo este lunes haber lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU en Emiratos Árabes y Baréin. Según informó IRGC a través de la agencia FARS, los bombardeos forman parte de la 55 oleada de la llamada "Operación Promesa Verdadera 4", el nombre que da Irán a su respuesta militar a la ofensiva de EE.UU. e Israel lanzada el pasado 28 de febrero contra su territorio.