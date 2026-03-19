Sara Fernández

Israel ataca el yacimiento de gas de Pars Sur

La guerra contra Irán se ha convertido en la guerra de la energía. El conflicto escala con ataques directos contra instalaciones gasísticas. Israel ha bombardeado el yacimiento de gas de Pars Sur, el más grande del mundo, unas instalaciones que Irán comparte con Catar en aguas del Golfo Pérsico. Se trata de un yacimiento enorme, de unos 10.000 kilómetros cuadrados.