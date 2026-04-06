Europa Press

Irán confirma la muerte del jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi

Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Todo después de que el comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán haya incidido este domingo en que el estratégico estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era", como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi. Más información