Europa Press

Israel ataca el mayor centro petroquímico de Irán, próximo al yacimiento de gas de South Pars

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este lunes un ataque contra el mayor centro petroquímico de Irán, en Asaluyé, próximo al yacimiento de gas de South Pars, según ha anunciado el propio ministro de Defensa, Israel Katz. En un videomensaje, el ministro israelí ha confirmado el ataque asegurando que ha dejado "fuera de servicio" este centro que, según estima Israel, procesa en torno al 50% de productos petroquímicos de Irán. Más información