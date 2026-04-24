Secciones

Es noticia
Tiempo hoyVolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin
Estados Unidos advierte a Europa: "Abrir el estrecho de Ormuz es una lucha más suya que nuestra"

Estados Unidos advierte a Europa: "Abrir el estrecho de Ormuz es una lucha más suya que nuestra"

Lucía Feijoo Viera

Estados Unidos advierte a Europa: "Abrir el estrecho de Ormuz es una lucha más suya que nuestra"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este viernes a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano. "No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents