Javier Vendrell Camacho

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

El presidente colombiano Gustavo Petro y su homóloga venezolana Delcy Rodríguez han acordado medidas de intercambio de inteligencia para combatir la delincuencia en su frontera común. La región fronteriza es escenario de narcotráfico, contrabando y otras actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados, incluidas bandas criminales y organizaciones guerrilleras colombianas.