Lucía Feijoo Viera

Netanyahu anuncia una escalada en el Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército. "Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte [de Israel]", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.