Sara Fernández

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Una impresionante Luna Azul despide mayo sobre el templo de Poseidón

Una inusual Luna Azul iluminó este domingo el cielo sobre el histórico templo de Poseidón, en el cabo Sunión (Grecia). El fenómeno se produce cuando tienen lugar dos lunas llenas dentro de un mismo mes natural, una circunstancia relativamente poco frecuente que, en esta ocasión, también marca el final del mes de mayo. Pese a su nombre, la Luna no adquiere una tonalidad azul. Además, según la NASA, esta luna llena es una "microluna", pues coincide con uno de los momentos en que nuestro satélite se encuentra más alejado de la Tierra.