Javier Vendrell Camacho

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Cientos de personas se concentran en Bucarest en una marcha contra los derechos LGTBI

Cientos de personas llegadas de distintos puntos de Rumanía participaron en una marcha en Bucarest contra la homosexualidad denominada "Somos la mayoría", convocada por el grupo ultraderechista Noua Dreapta (Nueva Derecha) y el partido ultranacionalista SOS. La eurodiputada y política ultraderechista rumana Diana Sosoaca, cuya candidatura a las elecciones presidenciales fue vetada, intervino durante la protesta.