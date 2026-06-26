Lucía Feijoo Viera

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La UME vuela a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras los terremotos

El Gobierno informa que, esta noche, el avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio despegó en torno a las 03.00h desde la Base Aérea de Torrejón. A bordo van 59 militares de la UME y dos ingenieros del ejército de Tierra, además de 8 unidades caninas y material de apoyo al rescate como cámaras y geófonos. Está previsto que lleguen a en torno a las 12-13h (hora española) para su traslado a Caracas. El avión, según fuentes del Ejecutivo, también transporta material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.