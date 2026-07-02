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Trump publica un vídeo con IA en el que "cura" a De Niro, Julia Roberts y otros famosos
El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un vídeo generado con inteligencia artificial en el se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti‑Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos más acérrimos.
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