Trump vuelve a reclamar Groenlandia: "Esto ha dañado mi relación con la OTAN"
La tranquilidad ha durado poco. El presidente de EEUU, Donald Trump, solo ha necesitado unos minutos tras su llegada a Turquía para incendiar una cumbre de la OTAN que ya se preveía tensa. Justo después de una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el multimillonario ha vuelto a uno de sus temas recurrentes: su deseo de anexionarse Groenlandia. "Debería ser nuestra, no de Dinamarca. Y esto es lo que ha dañado mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no le sirve de nada a Dinamarca. Dinamarca no gasta nada de dinero en ayudar a los groenlandeses, pero ese territorio es muy importante para Estados Unidos. Esta rodeado de barcos chinos y rusos, y eso no lo podemos permitir. ¿Se lo pueden creer? No aceptan nuestra petición... y eso con todo el dinero que nos gastamos en ayudarles para hacer frente a Rusia. No tenemos que gastar dinero. Podemos retirar todos nuestros soldados de Europa", ha manifestadoTrump en una rueda de prensa conjunta con Erdogan. Más información