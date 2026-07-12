Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaIncendio Los Gallardos AlmeríaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin
Así destruye Ucrania diez petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Así destruye Ucrania diez petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así destruye Ucrania diez petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov otros diez petroleros de la llamada 'flota fantasma' que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, así como cuatro transbordadores, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano. Recordó que Rusia utiliza los petroleros para transportar petróleo y productos petrolíferos rusos eludiendo las sanciones internacionales, mientras que los transbordadores garantizan la logística militar rusa.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents