Sara Fernández

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Estados Unidos vuelve a atacar objetivos militares iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán, en una operación de cinco horas que concluyó a las 22:15 hora del este (02:15 GMT del martes).

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.