Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Irán reivindica nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras el bloqueo naval de EE.UU.

rán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Baréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) anunció -en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar- que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.