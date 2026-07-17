Lucía Feijoo Viera

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Trump pone en duda la integridad del sistema electoral y denuncia interferencias de China

El presidente de EEUU, Donald Trump, en su discurso televisado de esta noche ha lanzado una amenaza a China. Les acusa de intervenir en las elecciones de 2020. "A partir del ciclo electoral de 2020, China llevó a cabo la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita de 220 millones de registros de votantes estadounidenses. Dicha información incluye nombres, direcciones, números de teléfono... Esta pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral", ha dicho. Trump vuelve así a poner en entredicho la limpieza del sistema electoral estadounidense, por una supuesta injerencia de China, cuando tiene en lontananza las elecciones de medio mandato el martes 3 de noviembre. Más información