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Un espectacular doble arcoíris sorprende a turistas en las montañas de Anhui, China

Un espectacular doble arcoíris sorprende a turistas en las montañas de Anhui, China

Lucía Feijoo Viera

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Un espectacular doble arcoíris sorprende a turistas en las montañas de Anhui, China

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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Sobre la región de Anhui, un inusual doble arcoíris aparecido tras las lluvias de verano. Las montañas se han vuelto completamente verdes y el cielo estaba cubierto por una niebla rosada. El espectáculo óptico y meteorológico ha reunido a turistas que han fotografiado y disfrutado del paisaje.

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