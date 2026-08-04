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Un espectacular doble arcoíris sorprende a turistas en las montañas de Anhui, China
Sobre la región de Anhui, un inusual doble arcoíris aparecido tras las lluvias de verano. Las montañas se han vuelto completamente verdes y el cielo estaba cubierto por una niebla rosada. El espectáculo óptico y meteorológico ha reunido a turistas que han fotografiado y disfrutado del paisaje.
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