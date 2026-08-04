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Momento exacto en que un dron ruso explota contra un vendedor de fruta en Jersón
La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un vídeo que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper. El video muestra un dron flotando a varios metros de altura cerca de un vehículo estacionado rodeado de cajas con frutas y verduras durante unos 25 segundos. El vendedor, un hombre de 52 años, corre alrededor del vehículo varias veces con un teléfono en la mano, intentando esconderse del dron que lo persigue y luego explota.