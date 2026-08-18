Sara Fernández

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Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. Más información