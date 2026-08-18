Secciones

Es noticia
Exjefe policía Valenciaplan contra terremotosanuncio entierrosCorredor MediterráneoNovilladas AlgemesíCañizares
instagramlinkedin
Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Shakira reconstruirá diez colegios y una universidad en Chocó tras el terremoto que golpeó Colombia

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents