Sara Fernández

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Trump manda a callar a reportera de CNN y la llama "falsa"

Sara Fernández PI STUDIO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó callar este lunes en varias ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.