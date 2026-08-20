Sara Fernández

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Harry y Meghan Markle vuelven a Reino Unido seis años después de romper con la familia real

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de abandonar el país y establecerse en California tras apartarse de sus funciones como miembros de la familia real británica. La pareja prevé dejar Estados Unidos antes de que termine agosto e instalarse junto a sus dos hijos en territorio británico durante un periodo prolongado, según han informado este miércoles varios medios del país. Por el momento, sus portavoces no se han pronunciado sobre estas informaciones. Más información