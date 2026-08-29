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Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de EEUU a un promotor inmobiliario

Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de EEUU a un promotor inmobiliario

Sara Fernández

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Trump negocia ceder parte de un espacio natural protegido de EEUU a un promotor inmobiliario

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando ceder una parte del famoso parque nacional de Yosemite a un promotor inmobiliario privado, confirmó el viernes a la AFP un abogado de esa empresa. El Servicio de Parques Nacionales mantiene conversaciones con Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada, para construir una vía de acceso desde una propiedad privada situada justo a las afueras del parque hasta Yosemite, a cambio de terrenos en otra ubicación, dijo el abogado Lanny Davis.

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