La ejecución de varios pasos elevados para peatones ha provocado restricciones al tráfico este martes en Xàtiva. Desde las nueve a las once de la mañana -aproximadamente- no se ha permitido acceder a la Alameda Jaume I por la intersección con Baixada de l'Estació, mientras que a las once de la mañana estaba previsto otro corte en el acceso a la Avenida Selgas por la intersección del Portal del Lleó.